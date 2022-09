Ten weekend przejdzie do historii. Oni nie mają sobie równych

Wspomniany na wstępie Mateusz Cierniak to absolutnie jeden z głównych bohaterów kończącego się właśnie sezonu. Nastolatek z Tarnowa równo spisywał się nie tylko w lidze, którą zakończył zresztą drużynowym mistrzostwem kraju, ale i daje on popis w tegorocznych indywidualnych mistrzostwach świata juniorów. Co najważniejsze, nie straszne mu nawet trudne warunki, bo najpierw triumfował na inaugurację cyklu SGP2 w Pradze, a później dokonał tego samego wyczynu na dziurawym jak szwajcarski ser torze w Cardiff. Nic więc dziwnego, że tytuł ma na wyciągnięcie ręki. Obrona dwunastopunktowej przewagi to powinna być bułka z masłem.