Ten turniej przejdzie do historii. Mistrz pokazał wielką klasę

Piątkowy turniej rozpoczynający cykl SGP2 2023 był po prostu fantastyczny. Kibice w stolicy Czech mogli w końcu oglądać wyborne ściganie. Niemal w każdym wyścigu najlepsi młodzieżowcy globu tasowali się na trasie. Nie brakowało zwłaszcza śmiałych ataków po zewnętrznej, czyli tego, co każdy sympatyk czarnego sportu kocha najbardziej.

My Polacy cieszyliśmy się z wybornej postawy naszych reprezentantów. Jak burza przez rundę zasadniczą przeszli Mateusz Cierniak oraz Bartłomiej Kowalski. Obaj awans do półfinału zagwarantowali sobie już przed ostatnią serią startów. Nerwy pojawiły się za to w obozie Damiana Ratajczaka. Ostatecznie junior Fogo Unii też stanął na wysokości zadania i zameldował się w najlepszej ósemce zmagań.

Zanim wyłoniliśmy finalistów, kibice przeżyli moment grozy za sprawą dramatycznie wyglądającego upadku wspomnianego wcześniej Mateusza Cierniaka. Zawodnik Platinum Motoru przy pełnej prędkości uderzył prosto w bandę i przekoziołkował. Do poszkodowanego błyskawicznie wyjechał ambulans. Na szczęście okazał się on zbędny, ponieważ po dłuższym odpoczynku 20-latek wstał i o własnych siłach wrócił do parku maszyn.

Obecny indywidualny mistrz świata juniorów po upadku był już nie do złapania i zwyciężył zarówno w silnie obsadzonym półfinale, jak i wielkim finale zmagań. Plany do samego końca próbował pokrzyżować mu Bartłomiej Kowalski, który ostatecznie musiał zadowolić się drugim miejscem. Najniższy stopień podium należał do Damiana Ratajczaka. Takiej inauguracji SGP2 nie spodziewali się chyba nawet najwięksi optymiści w naszym kraju.

Po ostatniej gonitwie wieczoru przyszedł czas na tradycyjny wywiad ze zwycięzcą. Podczas rozmowy Mateusz Cierniak zalał się łzami. - Chciałbym tą wygraną zadedykować mojemu dziadkowi świętej pamięci, który odszedł nie tak dawno, bo pięć dni temu. Myślałem o tym cały tydzień, by wygrać to dla niego. Tak się ostatecznie stało. Dziękuję - powiedział przed kamerami Eurosportu.

Teraz czas na chwilę odpoczynku. Najlepsi młodzieżowcy globu do gry powrócą 23 czerwca w Gorzowie. Ostatnia runda odbędzie się 15 września w duńskim Vojens.

