Ten transfer zmieni układ sił w lidze! Debiut już w tym tygodniu

Mathias Pollestad zostanie wypożyczony z ebut.pl Stali Gorzów do Polonii Piła. Norweg w tym sezonie w PGE Ekstralidze odjechał jak dotąd tylko trzy wyścigi ze względu na fakt, iż niezdolny do jazdy był Oskar Fajfer. W pozostałych meczach choć Pollestad zasiadał na ławce rezerwowych, swoich szans nie otrzymał.

Teraz Mathias Pollestad otrzyma szansę na starty w najniższej polskiej lidze, w barwach Polonii Piła. Umowa wypożyczenia została już podpisana pomiędzy klubami. Wypożyczenie będzie obowiązywało do końca bieżącego sezonu, a Mathias Pollestad ma za zadanie wzmocnić formację pilskiego zespołu.

Chcą zaatakować fazę play-off

Polonia Piła choć na ten moment zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ligowej, z takim wzmocnieniem może zaatakować nawet fazę play-off. Pilanie tracą tylko dwa punkty do miejsca dającego awans do fazy play-off, a dodatkowo mają jeden mecz zaległy. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że ten transfer może zmienić układ sił w Krajowej Lidze Żużlowej, choć o najwyższe laury Polonia nie powinna się bić.

Debiut już w niedzielę

W najbliższą niedzielę Polonia Piła podejmie na własnym stadionie Lokomotiv Daugavpils. Mathias Pollestad ma być gotowy już na to spotkanie, a wszystkie papiery do najbliższej niedzieli powinny zostać załatwione. To będzie debiut przed własną, pilską publicznością.