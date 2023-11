Ten transfer zmieni układ sił. Kluby już ustawiają się w kolejce

Może nawet powtórzyć się sytuacja z tego sezonu. Gusts "przezimował" w Sparcie, by w kwietniu przenieść się na wypożyczenie do I ligi. Padło na Arged Malesę Ostrów, którą akurat nie wymienia się w gronie faworytów w walce o wypożyczenie 20-latka. To za sprawą pozostania w klubie Jakuba Krawczyka i wypożyczenia Wiktora Jasińskiego z ebut.pl Stali. Dla Łotysza po prostu zabrakło miejsca.



Szybka Kontra. Przespali transfery i mogą spaść z ligi. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Francis Gusts jest łakomym kąskiem

Wypożyczenie zawodnika ze Sparty zawsze jest niezłym ruchem marketingowym, ale Gusts wyrobił sobie markę przede wszystkim w sezonie 2022, kiedy w barwach InvestHousePlus PSŻ-u był najskuteczniejszym zawodnikiem II ligi. Przed rokiem w I lidze było już gorzej (średnia biegowa 1,373). Trzeba jednak pamiętać o tym, że młody żużlowiec pod koniec sezonu 2022 doznał poważnej kontuzji, a i problemy ze zdrowiem nękały go w zakończonych zmaganiach. W maju złamał nadgarstek.



Kilka tygodni temu o możliwość wypożyczenia Gustsa pytały kluby z Poznania, Rzeszowa oraz Gdańska. Wszyscy działacze usłyszeli jednak, że Łotysz najwcześniej będzie mógł przenieść się z powrotem do I ligi w marcu. To przesądzone nie jest. Istnieje taka możliwość, że zielone światło na wypożyczenie dostanie jeszcze później. W środowisku słyszymy, że te trzy kluby wciąż są zainteresowane zawodnikiem i w marcu prezes Rusko może otrzymać kolejne zapytania w tej sprawie. Gusts ma potencjał nawet na najlepszego zawodnika U24 w I lidze.

Stanie się milionerem. Obawiają się tylko jednego



W Sparcie nie chcą słyszeć o wypożyczeniu Gusta w listopadzie z trzech powodów. Po pierwsze: zawodnik ma kontrakt i sztab szkoleniowy chce zobaczyć go na torze po zimowych przygotowaniach, po drugie: wrocławianie chcą mieć pod ręką jeszcze jednego zawodnika w przypadku ewentualnych kontuzji (przypomina się tutaj sytuacja z końcówki sezonu, kiedy nie brakowało zawodników do składu), a po trzecie: w gronie seniorów zadebiutuje Bartłomiej Kowalski. Dodatkowy zawodnik do rywalizacji, tzw. "straszak", na pewno się przyda.



Francis Gusts / Romualds Rubenis / Flipper Jarosław Pabijan

Francis Gusts / Romualds Rubenis / Flipper Jarosław Pabijan