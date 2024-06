Ten transfer zaskoczył gwiazdora. Kibice przecierali oczy ze zdumienia

Kontuzja Jasona Doyle’a może dać im utrzymanie w lidze

- W ogóle o tym nie myślę w tych kategoriach. Bardzo lubię Jasona i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia, żeby przeszedł zabieg i jak najszybciej wrócił. To super gość, bardzo go lubię. Jeździłem z nim przecież w jednym klubie rok temu. Żadnemu koledze nie życzę kontuzji. Nie chcę komentować kto w jakim klubie ma sytuację. Przykro mi, że taki zawodnik, z takimi aspiracjami i zębem na torze po prostu wylatuje do końca sezonu. Dodawał charyzmy temu cyklowi i PGE Ekstralidze. Był groźny dla wszystkich. Kibice tracą prawdziwego showmana, a Grand Prix i liga straci trochę kolorytu - podsumował Andrzej Lebiediew.