Ten transfer wbije im gwóźdź do trumny. Motor Lublin już zaciera ręce

Motor Lublin stał się hegemonem rozgrywek o drużynowe mistrzostwo Polski. W ostatnich czterech sezonach raz zdobyli srebrny medal i trzy razy złoty. Eksperci już przed startem przyszłorocznych rozgrywek wieszają na szyjach zawodników Motoru kolejne złote krążki. Ich zespół się nie zmienił, a trudno powiedzieć, czy w szeregach Sparty doszło do wzmocnienia kadry. Inne kluby nie dorastały Motorowi do pięt.

Żużel. Brady Kurtz zastąpi Taia Woffindena. To może być transferowy flop

Woffinden z kolei w swojej seniorskiej karierze tylko raz spadł do nieprzyzwoicie niskiego poziomu - 1,395 pkt/bieg - w ubiegłym sezonie, po którym rozstał się ze Spartą Wrocław i zszedł ligę niżej, do Stali Rzeszów. W pozostałych latach albo był bliski osiągnięcia poziomu 2 pkt/bieg albo przekraczał ten próg.

Żużel. Apator Toruń kreowany na pretendenta do tytułu

Wymiana transferowa Woffindena na Kurtza spowodowała, że do Apator Toruń jest kreowany na zespół, który może zaskoczyć i znaleźć się w finale PGE Ekstraligi w przyszłym roku. Chrapkę ma na to sam Piotr Baron, który potwierdził te plany w wywiadzie z Interią. Możliwe, że Sparta będzie potrzebowała roku czy dwóch lat, by wrócić do walki o DMP i realnie zagrozić najlepszej drużynie żużlowej w Polsce.