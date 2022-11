Ten transfer słono ich kosztował. Czy to wystarczy do złota?

Zdobyli złoto i wymienili połowę składu

To był transfer ostatniej dekady

Transferowa bomba. Tu nie mogło być inaczej. Transfer Bartosza Zmarzlika jest największym hitem ostatniej dekady. Jego przejście ze Stali Gorzów do Motoru Lublin można porównać do odejścia z Polonii Bydgoszcz do Unii Tarnów Tomasza Golloba w sezonie 2004. Mistrz świata postanowił odciąć pępowinę, ale akurat w jego przypadku nie ma zagrożenia, że coś mogłoby pójść nie tak. Zmarzlik to przecież arcymistrz żużlowych torów.