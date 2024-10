Ten transfer pokrzyżuje im plany. Klub musi wyłożyć wielką kasę

Jakub Miśkowiak w ostatnim czasie rozgrzewa całą żużlową Polskę. To wszystko przez to, że nie wiadomo w jakim klubie będzie jeździł w przyszłym sezonie. Polak może trafić do ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz za wielką kasę. - Jeśli się da, to jak w „Kilerze” - „Trzeba nadpłacić, przepłacić, przebić”, byle tylko mieć go u siebie - mówi Marcin Kuźbicki w rozmowie z Interia Sport. Ewentualny transfer pokrzyżuje plany innym zespołom.