Ten transfer nikogo nie zdziwi. Telefon rozgrzeje się do czerwoności?

Trudno będzie któremukolwiek zawodnikowi z topu Metalkas 2. Ekstraligi znaleźć angaż w PGE Ekstralidze na przyszły sezon. Na ten moment najbliższy tego jest Brady Kurtz, który albo awansuje do Ekstraligi z ROW-em Rybnik albo może wrócić do Fogo Unii Leszno - o ile ta utrzyma się w elicie.

Huckenbeck mógł zaczarować Warszawę

Kai Huckenbeck ma jasny cel na sezon

- Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć w tym roku coś więcej, niż półfinał. Staram się, jak tylko mogę. Przed warszawską rundą GP chciałem wejść do półfinału i udało mi się to. To świetne, bo atmosfera jest niepowtarzalna. Zresztą to największy event żużlowy w całym roku. Niestety przytrafił mi się wypadek. Nie wiem, czy zaszedłbym dalej. Na pewno celuję w czołową szóstkę na koniec cyklu - zakończył Huckenbeck.