Ten transfer nie wypali. Mistrz Europy rozwiał wątpliwości

Żużel. Transfery. Andrzej Lebiediew: Tylko PGE Ekstraliga

Po turnieju w Chorzowie Lebiediew skomentował swoją aktualną sytuację transferową. - Chcę jeździć w PGE Ekstralidze. To był i jest mój cel, podobnie ma niejeden mój kolega. Tak samo chcę jeździć w Grand Prix, aby utrzymywać styczność z najlepszymi. To dla mnie priorytet i widzę w tym sens. Całym sercem wierzę, że moje miejsce jest wśród najlepszych. Jak patrzę na składy i zakontraktowanych zawodników, to tak to widzę - przeanalizował Lebiediew.