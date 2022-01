KOMFORT OGLĄDANIA ZAWODÓW. - Nie muszę chyba mówić, że jest bardzo wysoki. Motoarena to najnowocześniejszy żużlowy stadion świata. Z każdego miejsca widać świetnie. Jedyną rzeczą, do której można się przyczepić są przewiewy między filarami w niektórych sektorach. To jest trochę nieprzyjemne. Fakty są jednak takie, że ten stadion to duma Torunia. Cieszę się, że mogę mieć taki obiekt w swoim mieście. Niestety, do komfortu oglądania zawodów muszę też zaliczyć przeważnie wielkie kolejki do toalety. Czasem myślę, że już nie wyrobię i może być niespodzianka - śmieje się pan Artur. NASZA OCENA: 4.5.

GASTRONOMIA. - Bardzo długie kolejki są pewnym problemem. Lepiej wyjść w trakcie biegu, żeby zaoszczędzić kilka minut. Ludzie czasem wpychają się przed innych, bo powoduje nerwowe sytuacje. Ja już się nauczyłem, żeby po prostu poświęcić te dwa okrążenia wyścigu i mieć przynajmniej krótszy czas oczekiwania. Trudno o brak kolejek, gdy nagle 100 osób chce coś zjeść. NASZA OCENA: 4.

Tor Apatora zna już każdy

DOJAZD I PARKING. - Obiekt mieści się na obrzeżach miasta, przy drodze do i z Bydgoszczy. To duże ułatwienie, bo korkach nie ma mowy. Czasem postoi się dwie minuty dłużej przy wyjeździe, ale jaki to problem? Parking też jest spory, można przyjechać na ostatnią chwilę i miejsce zawsze się znajdzie. Sporo ludzi z Bydgoszczy przyjeżdża do nas na mecze i oni też chwalą lokalizację stadionu. NASZA OCENA: 5.

ATRAKCYJNOŚĆ WIDOWISKA. - Zawody na Motoarenie przeważnie dostarczają wielu emocji. W ostatnich latach jednak coś się pod tym względem nieco zmieniło. Mam wrażenie, że nie ma już tylu mijanek. Pytanie, co jest tego powodem. Być może inny sposób przygotowania toru. W Toruniu odbywa się mnóstwo różnych imprez i powoli każdy u nas czuje się jak u siebie, a jak wiemy, to żużlowe samobójstwo. NASZA OCENA: 4.

***

Faktycznie, stadion w Toruniu to jedno z najbardziej komfortowych miejsc do oglądania żużla. Dziennikarze pracujący przy zawodach na Motoarenie także nie mają na co narzekać, bo trybuna prasowa usytuowana jest w pobliżu startu. W zasadzie nie ma miejsca na tym stadionie, z którego można by narzekać na słabą widoczność. W stosunku do jakości, ceny biletów nie są z kolei aż tak wysokie. NASZA OCENA OGÓLNA: 4.38.