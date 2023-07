Ten sport czeka rewolucja? Wyraził swoje zdanie

W ostatnich dniach wielu kibiców oraz ekspertów wyraziło swoje zdanie na temat potencjalnych zmian w żużlu. Chodzi o minimalną wagę zawodnika z motocyklem, która sprawiłaby, że wysocy żużlowcy mieliby podobne szanse co ich nieco niżsi, a co za tym idzie lżejsi rywale. Głos w tej sprawie zabrał między innymi Frederik Jakobsen. - Myślę, że to jest bardziej wymówka dla tych, którym nie idzie, aniżeli faktyczny problem – oznajmił prosto z mostu na konferencji prasowej ZOOLeszcz GKM-u.