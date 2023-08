Ten spadek musi boleć. Szok, kto mógł zostać bohaterem

PSŻ potrzebował cudu, aby utrzymać się na zapleczu PGE Ekstraligi. Beniaminek musiał wygrać i liczyć na potknięcie Orła w meczu z Abramczyk Polonią. Łodzianie się potknęli, ale... poznaniacy nie wykorzystali tej szansy, choć spotkanie w Niemczech rozpoczęli od prowadzenia 15:9. Miejscowy Trans MF Landshut Devils zwyciężył 49:41 i wysłał PSŻ do 2. Ligi Żużlowej. Drużyna z Bawarii kończy rundę zasadniczą na wysokim piątym miejscu. Niespodziewanym bohaterem mógł okazać się... wypożyczony w trakcie sezonu 17-letni Oskar Hurysz, który w Landshut zdobył aż 13 punktów z bonusem w sześciu startach.



Spadek musi boleć działaczy i kibiców z Poznania, bo większość porażek było naprawdę minimalnych. Beniaminek prawie zawsze przekraczał granicę 40 punktów. Zbyt mało razy dotarł jednak do 46 punktów i z tego powodu po roku żegna się I ligą. W Niemczech również mieli pecha. Adrian Gała był niezdolny do jazdy po upadku. W tym samym wyścigu ucierpiał również Aleksandr Łoktajew. Później na tor już nie wyjechał. PSŻ zakończył więc sezon bez kilku zawodników, bo w Landshut przez kontuzję nie wystartował Kevin Fajfer.

Trans MF Landshut Devils - InvestHousePlus PSŻ Poznań 49:41

Devils: Huckenbeck 13+1, Nilsson 13+2, Hillebrand 0, Jeppesen 4, Berge 11, Bachhuber 2, Bloedorn 6+3.



PSŻ: Gała 2, Łoktajew 4, Lindbaeck 5, Krakowiak 5+1, Seifert-Salk 12+3, Hurysz 13+1, Teska 0.



H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 42:48





Wielka ulga w Łodzi. To nie był mecz Orła, który doznał kolejnej porażki na własnym torze. Tym razem wygrała tam Abramczyk Polonia (48:42). Podopieczni Marka Cieślaka po zakończeniu spotkania i niepokojem obserwowali to, co działo się w Landshut. Gdyby PSŻ tam wygrał, to do II ligi sensacyjnie spadłby Orzeł. Ten sezon był koszmarem dla drużyny z centralnej części Polski. W Łodzi mogą cieszyć się z tego siódmego miejsca, bo cudem uniknęli degradacji. Spotkanie z bydgoszczanami obnażyło wszystkie problemy w tym zespole.

Orzeł: Lahti 7, Tonder 1, Jamróg 6+1, Holta 1, Iversen 15 w 6, Grygolec 2, Dul 1+1, Brennan 9+2.



Polonia: Bjerre 13+1, Bellego 1, Szczepaniak 3, Szlauderbach 6+1, Lyager 5, Przyjemski 14, Buszkiewicz 1, Basso 5.



Arged Malesa Ostrów - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 51:39

Arged Malesa pewnie pokonała Wybrzeże 51:39. Ostrowianie już wcześniej byli pewni udziału w play-offach, ale goście dopiero teraz sobie je zagwarantowali. Zapewniła im to Polonia Bydgoszcz, która zwyciężyła w Łodzi. Do groźnego wypadku doszło w wyścigu trzynastym. Karetki odwiozły do szpitala aż trzech zawodników: Nicolaia Klindta, Olivera Berntzona oraz Francisa Gustsa.



Arged Malesa: Musielak 10+1, Gusts 3+1, Walasek 9+2, Nielsen 4+2, Berntzon 5+2, Krawczyk 10, Szostak 10+2, Poczta NS.



Wybrzeże: Kaczmarek 4, Rew 9, Jepsen Jensen 4+1, Tyburski NS, Klindt 9, Orgacki 1, Wysocki 1, Hansen 11.



