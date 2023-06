Ten skład to jakiś żart. W 1. Lidze mieliby kłopoty 

Najlepsza liga świata i groteskowy skład

W zasadzie menadżer Piotr Baron nie ma za bardzo kim straszyć. Bartosz Smektała, Jaimon Lidsey, Adrian Miedzińki i Damian Ratajczak, to w tej chwili najmocniejsze punkty leszczyńskiego zespołu. Przy czym Miedziński wrócił po przejściach i jedzie słabo, a Lidsey też nie zachwyca. Baron w Częstochowie będzie miał więc dwie armatki, bo na pewno nie armaty.

Takiego szpitala, jak Unia Leszno nie ma nikt

W tym sezonie nie ma drugiej tak doświadczonej przez los drużyny jak Unia. Na L4 są w tej chwili Chris Holder, Grzegorz Zengota, Nazar Parnicki i Kołodziej. Gdyby ten ostatni wziął zwolnienie lekarskie, to Unia mogłaby trochę połatać dziury zz-tką. Inna sprawa, że w obecnej sytuacji na niewiele by się to zdało.