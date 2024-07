Ten skład, to będzie prawdziwa petarda. Mają fortunę na gwiazdy

Texom Stal Rzeszów buduje bardzo mocny skład na następny sezon. Klub jest o krok od podpisania prekontraktu z Marcinem Nowakiem, ale to nie koniec dobrych wiadomości. W drużynie mają zostać tylko najlepsi zawodnicy z obecnej kadry, a do awansu do PGE Ekstraligi rzeszowian mają poprowadzić nowi liderzy. Działacze na wzmocnienie trzech pozycji odłożyli furtunę - około 7 milionów złotych! Rozmowy już trwają.