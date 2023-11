Ten skład przejdzie do historii? Chcą dokonać niemożliwego!

Krajowi zawodnicy zostają, Doyle i Lidsey nowymi twarzami

O pozostaniu Wadima Tarasienki (Rosjanin z polskim paszportem) i Kacpra Pludry (U24) głośno mówiło się już w trakcie poprzedniego sezonu. GKM szybko doszedł do porozumienia z liderem Maxem Fricke'iem, który miał wyższy kontrakt nawet od trzykrotnego mistrza świata Nickiego Pedersena. Obliczyliśmy, że Australijczyk w 2023 roku zarobił ponad 2,4 mln złotych. Teraz do GKM-u dołączyło dwóch jego rodaków - Jason Doyle oraz Jaimon Lidsey.



- Dlaczego Lidsey? Młodość, zawodnik sam chciał zmienić klimat i tak trafił do Grudziądza. Jest trzech zawodników z tego samego kraju w jednym zespole. Liczymy na to, że się dogadają i będą wzajemnie ze sobą współpracować. Może to być fajne trio. Czy mamy obawy o formę Jaimona? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Max Fricke rok temu też nie był dopasowany do naszego toru, nigdy wcześniej ta twarda nawierzchnia mu nie pasowała - mówi nam Zdzisław Cichoracki, członek rady nadzorczej w GKM-ie.



Kogo w Grudziądzu kreują na lidera, Fricke'a czy Doyle'a? - Max jest młodym zawodnikiem, jego średnia pokazuje, że powinien być liderem, ale pamiętajmy o tym, że Doyle był mistrzem świata i nie zapomniał, jak się jeździ. Jak przyjeżdżał do nas na mecze w barwach innych drużyn, to miał wysokie zdobycze punktowe. Razem z Jaimonem na pewno spytają Maxa o odpowiednie silniki na tor w Grudziądzu. Niech liderują wspólnie. Byłby to tylko plus dla GKM-u - twierdzi nasz rozmówca.