Ten sezon się nie zaczął, a już dostają oferty na 2024. Chora sytuacja

Wybór naszego rozmówcy na ten temat nie jest przypadkowy. Po pierwsze Kryjom to bardzo znany w środowisku menedżer i doskonale zna realia rynku transferowego, a po drugie w swojej drużynie sam ma zawodnika, który niebawem może dołączyć do Martina Vaculika oraz Andersa Thomsena (obaj już oferty na 2024) i stać się łakomym kąskiem na giełdzie . Jak już wcześniej informowaliśmy - po sezonie 2023 kończy się kontrakt Noricka Bloedorna. Młody Niemiec już w 2021 roku przebierał w ofertach. Był na celowniku m.in. ZOOLeszcz GKM-u i ebut.pl Stali Gorzów. Wtedy zdecydował się na przedłużenie umowy o dwa lata.

Kryjom zachowuje spokój w temacie Bloedorna

Skoro 18-letni Bloedorn otrzymywał propozycje już w trakcie swojego pierwszego sezonu w polskiej lidze, to teraz zainteresowanie tym zawodnikiem powinno być jeszcze większe. Czy Trans MF Landshut Devils rozpoczął już rozmowy z Niemcem odnośnie przedłużenia umowy, by zabezpieczyć się na przyszłość? - Na razie na to jest za wcześnie. Norick ma ważny kontrakt i ustalone warunki startów w 2023 roku. Aczkolwiek nie róbmy paranoi, bo za chwilę będziemy negocjować kontrakty dwa lub trzy lata do przodu. To wszystko sięgnęło absurdu. Słyszę, że niektórzy zawodnicy negocjują kontrakty na 2024 rok, a obecny sezon jeszcze się nie rozpoczął. My w takim czymś nie będziemy brali udziału - mówi nam Kryjom.