Ten ruch zapewni im utrzymanie w lidze! Wykorzystali regulamin

W Toruniu leszczynianie mają wkalkulowaną porażkę. Janusz Kołodziej już 13 kwietnia, dzień po meczu z Włókniarzem rzucił zwolnieniem lekarskim. Dzięki temu Unia będzie mogła stosować za niego zastępstwo zawodnika w Toruniu i walczyć o bonus, a w arcyważnym meczu z punktu widzenia utrzymania w lidze - z Falubazem Zielona Góra już wystąpi. Wszystko zostało wyliczone co do dnia, bo w niedzielę 28 kwietnia będzie pierwszy dzień, kiedy to Kołodziej będzie mógł jechać w spotkaniu ligowym. Gdyby rzucił zwolnienie lekarskie dzień później, musiałby odpuścić też start z Falubazem.

Walka o bonus wciąż będzie w zasięgu

Niezależnie od osłabienia, walka o punkt bonusowy wciąż będzie w zasięgu Fogo Unii Leszno jeśli leszczynianie zrobią ok. 40 punktów w Toruniu. Dlatego też nie ma sensu "objeżdżać" Parnickiego, tylko należy dać szansę startów liderom drużyny. - Punkt bonusowy będzie w zasięgu Unii, nawet jeśli Unia uda się bez Kołodzieja do Torunia. W pierwszej kolejce doskonale wyglądał Andrzej Lebiediew, nie najgorzej też Grzegorz Zengota. Unia ma przewagę także w formacji juniorskiej - mówi Krzystyniak.

Spotkanie z Falubazem będzie kluczowe

Spotkanie Fogo Unii Leszno z Falubazem Zielona Góra będzie bardzo ważne dla obu zespołów. Zwycięstwo któregoś z nich znacząco przybliży dany zespół do utrzymania w PGE Ekstralidze. - To będą także leszczyńskie derby, bo wiadomo ilu zawodników z przeszłością w Lesznie startuje obecnie w Falubazie. Czekam z niecierpliwością na to spotkanie i ono wcale nie musi być do jednej bramki - zakończył Jan Krzystyniak.