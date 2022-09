Ten rok będzie dla niego przełomowy. Nowy mistrz?

Dobra postawa Palovaary przyczyniła się także do otrzymania nominacji do rezerwy toru podczas Grand Prix w Malilli. Niestety już podczas kwalifikacji zaliczył upadek i nabawił się urazu. W zawodach jednak miał okazję pojechać. W swoim jedynym biegu wypadł naprawdę nieźle, bo długo jechał przed Taiem Woffindenem. Ostatecznie z nim przegrał, ale zdecydowanie zrobił dobre wrażenie.

Jak Doyle i Jensen?

Palovaara ma 28 lat, a my znamy już co najmniej dwa przypadki zawodników, którzy w tym wieku zaliczali wielki przełom w karierze. Mowa o Jasonie Doyle'u oraz Rasmusie Jensenie. Obaj byli co najwyżej średniakami, a obecnie pierwszy jest już mistrzem świata, drugi coraz bardziej puka do bram Grand Prix. Możliwe, że dostanie dziką kartę na sezon 2023. W Vojens wypadł bardzo dobrze.