Ten przepis wywróci wszystko do góry nogami. Będą hity transferowe

Oni mają pewniaków i spokój

Ten przepis może zmienić układ sił

Tymczasem w środowisku coraz głośniej mówi się, że może zostać zmieniony regulamin, który umożliwi klubom PGE Ekstraligi wypożyczanie zawodników U-24 ligę niżej. To efekt reformy, która ma dotknąć rozgrywki PGE Ekstraligi U-24. Jeśli nowy przepis wejdzie w życie, to na rynku pojawi się kilka ciekawych nazwisk, które mogą być poważnym wzmocnieniem dla niektórych drużyn.

Tę listę otwierają przede wszystkim Francis Gusts ze Sparty Wrocław i Adam Bednar ze Stali Gorzów. Obaj chętnie skorzystaliby z takiej opcji, bo jazda na zapleczu pozwoliłaby im zbierać dodatkowe doświadczenie. Ale to nie jedyne nazwiska, które mogą przyciągnąć uwagę działaczy. Do tego grona można by zaliczyć także Mikkela Andersena (przymierzany do Orła Łódź), Emila Breuma, Williama Drejera, Bastiana Pedersena, Andersa Rowe, czy młodą gwiazdę Motoru Lublin Bartosza Jaworskiego.