Ten przepis wykańcza starych zawodników

Przepis o zawodniku do lat 24 wzbudza wielkie emocje. Jest wielu jego zwolenników, jednak wydaje się, że ten zapis w regulaminie ma więcej przeciwników. Do tego drugiego grona zalicza się Matej Zagar. – Co to w ogóle wniosło, skoro oni mają swoją ligę do ścigania? Wstawianie na siłę takiego zawodnika w PGE Ekstralidze wcale nie podnosi jej poziomu – burzy się żużlowiec w rozmowie z Tygodnikiem Żużlowym.