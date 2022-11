Ten przepis trzyma ich przy życiu. Później nadchodzi szybki koniec

Oczywiście nie jest tak, że co junior, to katastrofa. Z ośmiu zawodników, którzy zakończyli okres startów w roli juniora, trzech znalazło kluby na przyszły sezon i to w PGE Ekstralidze. Mowa tu o byłym indywidualnym mistrzu świata juniorów, Jakubie Miśkowiaku, który pozostanie w zielona-energia.com Włókniarzu Częstochowa. W tym gronie znajduje się też jego były klubowy kolega, który zasili drużynę Cellfast Wilków Krosno, Mateusz Świdnicki oraz Wiktor Lampart, który zamieni Lublin na Toruń.