Ten przepis będzie zbawienny. Kluby przestają się oskarżać [FELIETON]

Kibice wyprosili zmiany, ale sprawiedliwości w nowym systemie nie ma

Wydaje mi się, że te zmiany to także ukłon dla kibiców, którzy przecież w znacznej większości narzekali na formułę rozgrywek. Wzięto ich głos pod uwagę i nie da się tego ukryć. Planowany system rozgrywek wyjdzie też na plus dla zawodników, bo pomoże im zaplanować budżet bardziej szczegółowo, a powszechnie wiadomo jaką rolę w tym sporcie odgrywają pieniądze.

Może i nie jest do końca sprawiedliwe to, że piąty zespół po rundzie zasadniczej może spaść z ligi, ale w żadnym atrakcyjnym układzie nie będzie do końca sprawiedliwie. Takie ryzyko trzeba wkalkulować. Zawsze mogą przytrafić się kontuzje i to nie pierwszy, i nie ostatni raz.