Ten prezes stworzył potwora. Nikt im nie podskoczy

Platinum Motorowi Lublin nie szkodzi kontuzja Jacka Holdera. Mistrz Polski w kluczowym momencie rozgrywek złapał formę. Ostatni mecz Motor przegrał 4 czerwca, od 9 spotkań jest niepokonany, a na rozkładzie ma nawet głównego konkurenta do złota, czyli Betard Spartę Wrocław. A to nie jest koniec złych wiadomości dla rywali lubelskiej drużyny. Prezes Jakub Kępa może zacierać ręce, bo mimo transferowych turbulencji ponownie zbudował piekielnie mocną drużynę.

Prezes Kępa musiał na szybko łatać dziury

Kiedy rok temu Platinum Motor Lublin pozyskał Bartosza Zmarzlika, to prezesa Jakuba Kępę nazwano królem polowania. Po chwili jednak klub stracił Mikkela Michelsena i Maksyma Drabika. Trzeba było szybko łatać dziury i choć udało się sprowadzić klasowych zawodników (Frederika Lindgrena i Jacka Holdera), to były jednak wątpliwości, jaki będzie ten nowy Motor. Ostatnie mecze pokazują, że prezes Kępa trafił w dziesiątkę.

Lindgren jedzie równo cały sezon. Miał może cztery słabsze mecze. Przy jego nazwisku jest aż 27 bonusów, co pokazuje, że potrafi jechać dla zespołu. Szwed w Motorze prezentuje się zdecydowanie lepiej niż rok temu we Włókniarzu.

Forma tych dwóch zawodników czyni z nich potwora

Jednak tym, co czyni z drużyny Motoru prawdziwego potwora rundy play-off, jest forma Jarosława Hampela, który w trzech ostatnich spotkaniach zdobył odpowiednio 12, 11 i 14 punktów z bonusami. Dawno temu, kiedy Hampel miał gorsze starty, trener Marek Cieślak ustawił mu pachołki na torze i uczył go, jak się wyprzedza. Teraz 41-latkowi żadne pachołki nie są potrzebne, bo nawet, jak nie wyjdzie mu start, to na trasie robi, co chce.