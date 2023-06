Ten mecz muszą wygrać. Kibice już nie chcą chodzić na stadion

Klub ze pierwszej stolicy Polski wciąż szuka odpowiedniego rytmu na drugoligowych torach . Jak na razie, jedyne meczowe zwycięstwo gnieźnianie odnieśli na własnym obiekcie z Metalika Recycling Kolejarzem. Klubowi nie pomagają też kontrowersyjne decyzje działaczy, którzy kilka tygodni temu zamrozili wypłaty zawodnikom za zbyt słabą postawę. Włodarze co prawda bardzo szybko się z tego pomysłu wycofali, lecz jak to mówi klasyk "w Internecie nic nie ginie".

Mocno nadszarpnęło to zaufanie najważniejszych osób w ośrodku, czyli kibiców. - Zanim nie pojawią się odpowiedzi na pytania, nie chodzę na mecze . Koniec - napisał chociażby pan Przemysław na Facebooku. - Za te wyniki wejściówki powinny być darmowe - dodał pan Piotr. Chodzi o starcie z Unią Tarnów, które po prostu Start musi wygrać. W najniższej klasie rozgrywkowej Texom Stal Rzeszów zmierzy się też z OK Bedmet Kolejarzem Opole i Optibet Lokomotiv Daugavpils skrzyżuje rękawice z Enea Polonią Piła.

Awizowane składy na mecz Start Gniezno – Grupa Azoty Unia Tarnów:

Awizowane składy na mecz Texom Stal Rzeszów – OK Bedmet Kolejarz Opole:

OK Bedmet Kolejarz Opole: 1. Robert Chmiel, 2. Filip Hjelmland, 3. Adam Ellis, 4. ?, 5. Oskar Polis, 6. Esben Hjerrild, 7. Oskar Stępień

Awizowane składy na mecz Optibet Lokomotiv Daugavpils – Enea Polonia Piła:

Na zapleczu PGE Ekstraligi wyśmienicie zapowiada się starcie ROW-u z Trans MF Devils. Niemcy po triumfie na własnym obiekcie chcą z pewnością obronić punkt bonusowy, więc możemy spodziewać się walki o dodatkowe "oczko" do ostatniego biegu. Bez szans na zwycięstwo za trzy nie są także żużlowcy Zdunek Wybrzeża Gdańsk, bo do Trójmiasta zawita różnie radzący sobie na wyjazdach beniaminek z Poznania. Tuż przed rundą Grand Prix w czeskiej Pradze, Enea Falubaz ugości H.Skrzydlewska Orła Łódź. W Zielonej Górze kibice zobaczą raczej starcie z cyklu tych do jednej bramki.