Ten mecz był dla nich dużą zagwozdką! Kto się pomyli?

Cellfast Wilki Krosno - Platinum Motor Lublin

Jacek Frątczak: Powiedzmy sobie szczerze. Jakość zawodników na wysokim poziomie w obydwu drużynach jest trochę inna. Do tego problemy zdrowotne Krzysztofa Kasprzaka, fantastyczny junior po stronie lubelskiej Mateusz Cierniak, mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wszystkie atuty są po stronie mistrza Polski. Poza tym w Motorze znajdują się zawodnicy, którzy świetnie startują. Mam na myśli Dominika Kuberę czy Jarka Hampela. Na torze w Krośnie tylko paru zawodników potrafi wyprzedzać, choćby Andrzej Lebiediew i Jason Doyle. Gospodarze mają zdecydowanie za mało argumentów, żeby mierzyć się z Motorem.



Typuję wynik: 40:50



Najlepszy zawodnik: Bartosz Zmarzlik



Wojciech Kulak: Mistrzowie Polski po powrocie Dominika Kubery na motocykl do końca rundy zasadniczej przegrają już chyba tylko jedno spotkanie - we Wrocławiu. Gospodarze mają dodatkowe utrudnienie w postaci toru, który po naprawie zmienił się nie do poznania. Oczywiście na plus, bo w końcu jest bezpieczny, ale zespół na nowo musi go odczytać.



Typuję wynik: 40:50



Najlepszy zawodnik: Bartosz Zmarzlik



Fogo Unia Leszno - ZOOLeszcz GKM Grudziądz

Jacek Frątczak: Tutaj postawię na gospodarzy. Tacy zawodnicy jak Bartek Smektała czy leszczyńscy juniorzy dużo zyskują na własnym torze. Tak samo dużo traci GKM na wyjazdach, o nazwiskach nie będę mówił. Unia Leszno to bardzo doświadczona kapela w całej organizacji sportowej. Oni wiedzą, co to jest jazda w stresie, wiedzą co znaczy "konsolidacja". Nie chodzi tylko o sztab szkoleniowy, ale o cały klub. Niczego nie umniejszając grudziądzanom, których widzę w play-offach. Po prostu myślę, że w tym rozdaniu chłopaki z Leszna sobie poradzą.



Typuję wynik: 47:43



Najlepszy zawodnik: Janusz Kołodziej



Wojciech Kulak: Ptaszki ćwierkają, że miejscowi mają wystąpić w tym spotkaniu w pełnym składzie, a więc z Chrisem Holderem i Grzegorzem Zengotą. Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, to Grudziądz raczej nie ma czego szukać na popularnym "Smoku". Moim zdaniem ZOOLeszcz GKM to przede wszystkim drużyna własnego toru.



Typuję wynik: 48:42



Najlepszy zawodnik: Janusz Kołodziej



Betard Sparta Wrocław - For Nature Solutions KS Apator Toruń

Jacek Frątczak: Bez dwóch zdań stawiam na Spartę. Faworyt rozgrywek, dominator, jadą wszędzie na takim wysokim poziomie, że aż głowa mała. W dodatku będą na swoim torze. Pamiętam ubiegłoroczny występ chłopaków z Torunia na inaugurację we Wrocławiu i wyglądało to bardzo słabo. Skończyło się 59:31. Apator cały czas szuka formy. Można powiedzieć, że wrocławianie mają przewagę w każdej formacji.



Typuję wynik: 52:38



Najlepszy zawodnik: Emil Sajfutdinow



Wojciech Kulak: Liderzy tabeli PGE Ekstraligi prezentują od początku sezonu kosmiczną formę i jak dotąd nie przegrali ani jednego meczu. Jestem przekonany, że w niedzielny wieczór ich bilans będzie wynosił 12:0. Torunianie mają skład dziurawy niczym szwajcarski ser. O ile Emil Sajfutdinow i Robert Lambert powinni sięgnąć po dwucyfrówki, o tyle gorzej ma się sprawa z innymi zawodnikami.



Typuję wynik: 53:37



Najlepszy zawodnik: Emil Sajfutdinow



Ebut.pl Stal Gorzów - Tauron Włókniarz Częstochowa

Jacek Frątczak: Będzie bardzo ciekawie, natomiast częstochowianie miewają różne występy w Gorzowie. Z tego co pamiętam, to nie czują się tam jakoś specjalnie źle. Uważam, że będzie to bardzo zacięty mecz. Paradoks jest taki, że Włókniarz czuje się lepiej na wyjazdach niż u siebie. Mimo wszystko zespół z Gorzowa wydaje się kompletny, szczególnie na własnym terenie. Wydaje mi się, że Oskar Fajfer opanuje emocje. Pamiętamy, jak nerwowo jeździł w meczu ze Spartą. Zupełnie niepotrzebnie. Nie ukrywam, że bardzo kibicuję temu chłopakowi. Uważam, że Stal sobie poradzi. Różnie na torze w Gorzowie czuje się Leon Madsen. Duńczyk potrzebuje przestrzeni do jazdy, wtedy jest zabójczo skuteczny. Niekoniecznie zawsze ma dobry start. Gorzowianie są bardzo dobrze spasowani ze swoją nawierzchnią, ale przede wszystkim z geometrią, która nie jest najprostsza.



Typuję wynik: 48:42



Najlepszy zawodnik: Martin Vaculik



Wojciech Kulak: Już nie mogę doczekać się tego pojedynku, ponieważ w Gorzowie zapowiada się hit kolejki z prawdziwego zdarzenia. Ebut.pl Stal zawsze jest piekielnie groźna u siebie, a częstochowianie lepiej spisują się w tym roku na obcych torach. Pachnie mi tutaj remisem, ale nie zdziwię się też, jak minimalnie zwyciężą podopieczni Stanisława Chomskiego. Na prezentacji ma bowiem wydarzyć się dla nich fantastyczna rzecz. Zadowoleni z niej powinni być zwłaszcza kibice.



Typuję wynik: 45:45



Najlepszy zawodnik: Anders Thomsen



