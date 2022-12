Ten klub to niszczarka talentów! Teraz będzie inaczej?

Antoni Kawczyński, mimo swojego bardzo młodego wieku, dał się już poznać sympatykom czarnego sportu jako bardzo obiecujący zawodnik. Tego lata, podczas finału rozgrywanego na Stadionie Olimpijskim zajął trzecie miejsce w zawodach Speedway Grand Prix 3. To indywidualne mistrzostwa świata rozgrywane wśród chłopców do piętnastego roku życia na motocyklach do złudzenia przypominających klasyczne żużlówki, ale napędzanych silnikami o pojemności skokowej dwustu pięćdziesięciu centymetrów sześciennych.

Apator niszczy talenty

Przed kilkoma dniami ogłoszono oficjalnie, że wychowanek gdańskiej szkółki podpisał wieloletni kontrakt z ekstraligowym For Nature Solutions Apatorem Toruń. Fani talentu nastolatka nie byli z tego powodu zachwyceni. Dobrze pamiętają oni, co po transferze do Aniołów stało się z największym nadmorskim talentem ostatnich lat - Karolem Żupińskim. Po przenosinach do województwa kujawsko-pomorskiego niemal momentalnie stanął w rozwoju, a później nawet zaczął się w nim cofać. Teraz przyjdzie mu odbudowywać swoją, wciąż przecież młodą, karierę w najniższej klasie rozgrywkowej.