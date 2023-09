Ten Holender jest niesamowity. Widzą go w polskiej lidze

- Czy pan może wie coś więcej na temat tego Hummela? No przecież to jest jakiś szok, jak ten człowiek jeździ. On gdzieś ma kontrakt w Polsce? Albo miał? Coś niesamowitego. Inna liga, to jest zabawa z rywalami - zapytali nas mieszkający w Holandii Polacy, którzy w sumie dość przypadkowo pojawili się na finale Speedway of Nations w Roden. Nie są kibicami żużla, ale mieszkają w Groningen i tam pracują. Pochodzą z Bytomia, byli na "czarnym sporcie" kilka razy. Mają jednak jakąś tam wiedzę, co było słychać w rozmowie z nimi. Znają sporo zawodników, głównie sprzed 10-15 lat. Ale w niedzielę najbardziej zainteresowani byli kim innym.