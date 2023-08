Ten gest juniora mówi wszystko. Dostanie solidną podwyżkę

Bartłomiej Kowalski odjechał w niedzielę mecz życia ratując Betard Spartę Wrocław przed porażką w półfinałowym meczu z For Nature Solutions Apatorem Toruń (45:45). Zdobył 5 punktów w biegach nominowanych, a 12 w całym spotkaniu. Co więcej, po jednym z ostatnich wyścigów podjechał do sektora kibiców Sparty i wymownie pokazywał ręką na klubowy herb. Z naszych informacji wynika, że jest już przesądzone, że Kowalski spędzi kolejny sezon we Wrocławiu.