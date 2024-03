Ten film trzeba zobaczyć. Zmarzlik zaprosił dziennikarza do swojej „twierdzy”

Kilkanaście tygodni temu minął rok, odkąd Bartosz Zmarzlik oficjalne podpisał kontrakt z Orlen Oil Motorem . Dla wielu gorzowskich kibiców był to szok, ponieważ mało kto spodziewał się odejścia czterokrotnego mistrza z macierzystego klubu. Ten jednak pragnął sportowego rozwoju i spróbowania w życiu czegoś nowego. Wraz ze zmianą barw pod względem organizacyjnym nie doszło u niego do jakiejś wielkiej rewolucji. Dalej jego team funkcjonuje w rodzinnej miejscowości żużlowca. Kinice odwiedził niedawno jeden z dziennikarzy PGE Ekstraligi, który zabrał kibiców na wirtualne zwiedzanie "twierdzy" najlepszego zawodnika globu.

Już na wstępie mistrz podzielił się z widzami kulisami powstania wyjątkowego miejsca. - Widzimy tu na przykład ścianę budynku, w którym się wychowywałem. Rozbudowałem to halą i stworzyłem dla siebie oraz mojego teamu drugi dom. To niezbędna rzecz do uprawiania tego sportu na poziomie. Przygotowujemy się tu zarówno sprzętowo oraz fizycznie do każdego sezonu . Stworzyliśmy sobie warunki takie, by nam pasowały - przekazał Bartosz Zmarzlik.

Dom rodzinny Bartosza Zmarzlika zamienił się w warsztat

Gwiazdor PGE Ekstraligi w swoim garażu ma właściwie wszystko. W specjalnym miejscu stoją nawet cztery motocykle, na których zdobywał tytuły indywidualnego mistrza świata. Do tego dochodzą różnego rodzaju pamiątki, takie jak: kevlary, plastrony, kaski czy nawet szampany wręczane na podium po każdej rundzie Grand Prix za osiągnięty sukces na torze. - Kevlarów nawet nie chcę sprzedawać. Najważniejsze jest dla mnie to, że będą one wisieć. Gdy patrzę na każdy nich, to od razu pojawiają się w mojej głowie fajne chwile. To rzecz, której nie kupię. Identyczne podejście mam do kasków oraz motocykli - dodał lider Orlen Oil Motoru Lublin.