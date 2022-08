Ten człowiek to terminator. Znów zszokował lekarzy

W ostatnich latach Nicki Pedersen kojarzy się nie tylko z widowiskową jazdą, ale niestety przede wszystkim z poważnymi kontuzjami. Duński żużlowiec niemal co roku bierze udział w fatalnych upadkach i w spektakularny sposób wybiera się na przymusową przerwę od ścigania. Nie inaczej było w sezonie 2022. Cały świat zamarł zwłaszcza w czerwcu, kiedy to podczas starcia jego ZOOLeszcz GKM-u z Fogo Unią Leszno w strasznie wyglądającej kraksie 45-latek złamał miednicę w dwóch miejscach. Sytuacja okazała się na tyle zła, że co niektórzy wieszczyli mu koniec kariery.