Ten człowiek ich odmieni? Awans wciąż jest realny

Jeżeli transfer Mateusza Szczepaniaka dojdzie do skutku do soboty, to doświadczony zawodnik pomoże Abramczyk Polonii już w najbliższą niedzielę. Bydgoszczanie zmierzą się wówczas na wyjeździe z kiepsko radzącym sobie w tym roku Zdunek Wybrzeżem. Gospodarze początkowo upatrywali swojej szansy w kontuzjach Daniela Jeleniewskiego i Andreasa Lyagera. Duńczyk jednak znalazł się w awizowanym zestawieniu, a Polaka ma zastąpić wspomniany na wstępie Szczepaniak.