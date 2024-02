Ten była trudna miłość. Transfer wzbudził kontrowersje

Falubaz ściągnął Walaska. Kibice... zadowoleni

Błyskawicznie przypomniał się Piotr Świst, wychowanek Stali Gorzów, który po transferze do Zielonej Góry powiedział na prezentacji "100 proc. Falubaz!". To wydarzyło się w 2003 roku, a w województwie lubuskim do teraz wspominają okrzyk obecnego... trenera młodzieży Stali. Czyli zarówno Świstowi, jak i Walaskowi zapomniano grzechy z przeszłości . W niedzielnym felietonie dla Interii były menedżer Falubazu, Jacek Frątczak mówił, że w Zielonej Górze jest medialne poruszenie spowodowane powrotem Walaska . On sam przyjął informację pozytywnie. Sprawdziliśmy w mediach społecznościowych, jak zareagowali kibice. Sceptycy mogą być zaskoczeni, bo większość wpisów jest bardzo pozytywnych . Niektórzy fani po prostu się cieszą, inni gratulują Walaskowi i życzą mu powodzenia, a jeszcze inni chwalą decyzję prezesa Wojciecha Domagały i dyrektora sportowego Piotra Protasiewicza.

- Wracają do klubu "sami swoi". Małymi kroczkami do przodu. - Bardzo dobra decyzja. Witaj Grzesiu w domu. - A tego to chyba najstarsi górale się nie spodziewali. Super informacja i brawa dla Grześka za to, że znajdzie czas dla chłopaków. - Pokaże im, jak trzeba być twardzielem. - Nie chcę nic mówić, ale jak ostatnio Walasek z Protasiewiczem się spotkali, to był tytuł - piszą kibice.