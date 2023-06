Ten bieg przejdzie do historii. Zmarzlik prześcignął legendę

Fani w biało-czerwonych szalikach zdecydowanie nie żałowali tego, że zamiast grilla wybrali wieczorne oglądanie żużla. Pewnie do półfinału awansował bowiem Bartosz Zmarzlik. Ponadto po ostatniej serii z ulgą odetchnął też Maciej Janowski. Pomimo ogromnych starań, po raz kolejny w tym roku gorzką pigułkę przełknął niestety Patryk Dudek . Zawodnikowi For Nature Solutions Apatora na nic zdała się nawet obecność w parkingu uznanego mechanika - Dariusza Sajdaka.

Zaledwie pięć razy na torze pojawił się również Szymon Woźniak, czyli żużlowiec z dziką kartą. Wszystkim przedstawicielom ebut.pl Stali 24 czerwca kompletnie się zresztą nie powiodło, bo na rundzie zasadniczej dalszą jazdę zakończyli także Martin Vaculik oraz Anders Thomsen. Dla licznie zgromadzonej publiczności był to niewątpliwie nie lada szok. Duńczyk w sezonie 2022 okazał się przecież najlepszy i w sobotę marzył o powtórce z rozrywki .

Półfinału nie przebrnął Maciej Janowski. Radość Polakom dał za to Bartosz Zmarzlik, który przepustkę do decydującej gonitwy wywalczył bez większych problemów. Jej zwycięzca został wyłoniony dopiero w trzecim podejściu. W pierwszej próbie niegroźny upadek zaliczył Fredrik Lindgren. Potem zaś z nawierzchnią toru zapoznał się Jason Doyle. Dla Australijczyka litości nie miał sędzia Aleksander Latosiński i wykluczył go z powtórki.