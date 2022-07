Telewizyjny rozkład jazdy. Żużlowe Euro czas zacząć

Miłośnicy speedwaya tłumnie na swoich wygodnych kanapach zasiądą już w piątek, kiedy to telewizja Eleven Sports tradycyjnie pokaże pojedynki otwierające najbliższą kolejkę PGE Ekstraligi. Na rozgrzewkę Moje Bermudy Stal zmierzy się z ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz. Potem fani mogą szykować się na speedway najwyższych lotów, ponieważ we Wrocławiu Betard Sparta podejmie zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa. Przyjezdni co prawda zawitają na teren rywala bez Frederika Lindgrena, ale przynajmniej dodatkowy bieg otrzymają między innymi Leon Madsen czy rozpędzający się z meczu na mecz Kacper Woryna.