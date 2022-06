Telewizyjny rozkład jazdy. Wszystkie oczy na Teterow

Zanim na motocykle wskoczą najlepsi z najlepszych, niektórzy z tego grona pojadą w klubowych barwach, by pomóc swoim zespołom w zdobyciu cennych punktów do tabeli. W piątek zaplanowano tradycyjnie dwa spotkania w ramach PGE Ekstraligi. Kamery Eleven Sports zawitają najpierw do Gorzowa na starcie Moje Bermudy Stali z Arged Malesą Ostrów, a następnie błyskawicznie przeniosą się na Motoarenę. Zwłaszcza w tym drugim meczu możemy spodziewać się sportowych grzmotów. For Nature Solutions Apator pragnie bowiem domowego zwycięstwa. Z kolei zielona-energia.com Włókniarz, aby potwierdzić medalowe aspiracje, zrobi wszystko, pragnie urwać miejscowym choćby jedno "oczko". Dramaturgii całemu wydarzeniu dodaje fakt, iż kibice obu drużyn delikatnie mówiąc nie przepadają ze sobą. Oby jednak na trybunach panowała pełna kulturka.



Polak znów zdobędzie Teterow?

W sobotę oczy całego świata zwrócone będą na Teterow, gdzie po raz czwarty w tym roku o "oczka" do klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix powalczy sama śmietanka czarnego sportu. Nadzieję na święto mają przede wszystkim polscy fani, którzy rozpieszczeni pięknym zwycięstwem Bartosza Zmarzlika na inaugurację w Chorwacji, przeżywają teraz nieco gorsze tygodnie. Co prawda sytuacja w klasyfikacji generalnej wygląda jeszcze całkiem nieźle, ale za prowadzącymi w niej Bartoszem Zmarzlikiem i Maciejem Janowskim czai się grupa pościgowa z Leonem Madsenen, Mikkelem Michelsenem oraz wchodzącym na wysokie obroty Taiem Woffindenem. Żeby nie było tak pesymistycznie, obiekt we wschodnich Niemczech z reguły nam sprzyjał. Dowód? Chociażby rok 2019, kiedy kapitanowie Betard Sparty i Moje Bermudy Stali zajęli dwie pierwsze pozycje. Można? Można!

Niedziela zarezerwowana jest już tylko i wyłącznie dla ligi. Rozpoczniemy ją od meczu pomiędzy Stelmet Falubazem Zielona Góra a ROW-em Rybnik na zapleczu PGE Ekstraligi. Potem antenę przejmie najwyższa klasa rozgrywkowa. Najpierw odpowiednio rozgrzeją nas reprezentanci ZOOLeszcz GKM-u i Fogo Unii Leszno. Następnie w postaci wisienki na torcie rękawice skrzyżują ze sobą obecny wicemistrz kraju z aktualnym złotym medalistą drużynowych mistrzostw Polski. Całość podsumuje magazyn na antenie Canal+ Sport 5. Dzień później kibice koniecznie powinni odpalić Eleven Sports 1, gdzie eksperci także podsumują to, co działo się od piątku.

PIĄTEK:

PGE Ekstraliga:

Moje Bermudy Stal Gorzów - Arged Malesa Ostrów, godz. 18:30, Eleven Sports 1

For Nature Solutions Apator Toruń - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa, godz. 20:30, Eleven Sports 1

SOBOTA:

Speedway Grand Prix:

Kwalifikacje do Grand Prix Niemiec w Teterow, godz. 13:00, Player

Grand Prix Niemiec w Teterow, godz. 19:00, Player

eWinner 1. Liga:

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź, godz. 16:30, Canal+ Sport 5

Aforti Start Gniezno - Abramczyk Polonia Bydgoszcz, godz. 16:30, Canal+ Online

2. Liga Żużlowa:

Budmax-Stal Polonia Piła - OK Bedmet Kolejarz Opole, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

NIEDZIELA:

PGE Ekstraliga:

ZOOLeszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno, godz. 16:30, Canal+ Sport 5

Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław, godz. 19:15, Canal+ Sport 5

Magazyn PGE Ekstraligi, godz. 21:30, Canal+ Sport 5

eWinner 1. Liga:

Stelmet Falubaz Zielona Góra - ROW Rybnik, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

PONIEDZIAŁEK:

Magazyn PGE Ekstraligi, godz. 21:00, Eleven Sports 1