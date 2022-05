Telewizyjny rozkład jazdy. Wracamy do ligowej rzeczywistości

Wojciech Kulak Żużel

Weekend z Grand Prix Polski już za nami. Oznacza to nic innego jak powrót do ligowej rzeczywistości. Od piątku do poniedziałku na kibiców czekają spotkania nie tylko w PGE Ekstralidze czy w eWinner 1. Lidze, ale i na najniższym szczeblu rozgrywkowym, gdzie czasem dzieją się dużo ciekawsze rzeczy niż w walce o mistrzostwo. Wisienka na torcie? Starcie Betard Sparty z Moje Bermudy Stalą.

Zdjęcie Dawid Bellego unosi rękę w geście triumfu. Mecz Unii Leszno ze Stalą Gorzów / Marcin Kubiak / Newspix