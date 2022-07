Telewizyjny rozkład jazdy. Takiego turnieju dawno nie było

Polskie kluby od piątku będą nadrabiać zaległości. Wielkie ściganie rozpoczniemy na stadionie imienia Edwarda Jancarza, gdzie z tygodniowym poślizgiem na tor wyjedzie Moje Bermudy Stal oraz ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Gorzowianie są tutaj murowanym kandydatem do zainkasowanie trzech "oczek" i nie powstrzyma ich w tym nawet potencjalna nieobecność Andersa Thomsena. Co ciekawe, nie tylko Duńczyka może zabraknąć w parko maszyn, ponieważ według informacji Przeglądu Sportowego na ślub córki wybierze się trener - Stanisław Chomski. Zespół w awaryjnej sytuacji ma więc poprowadzić duet Krzysztof Orzeł - Piotr Paluch. Przyjezdni też nie pojadą w pełnym składzie, gdyż w tym roku do ścigania nie wróci przecież Nicki Pedersen.