Telewizyjny rozkład jazdy. Święta pod znakiem żużla

Świąteczny maraton z czarnym sportem rozpoczniemy już w piątek i to od nie byle jakiego turnieju, bo finału Srebrnego Kasku. Na obiekcie w Ostrowie tamtejszym kibicom zaprezentują się najlepsi młodzieżowcy z naszego kraju. Nie pojadą oni tylko o triumf w tych prestiżowych zawodach, ale także o indywidualne mistrzostwa świata do lat 21. Czołowa trójka zapewni sobie bowiem udział w międzynarodowych eliminacjach, które rozegrane zostaną w późniejszym terminie. Jak widać, jest więc się o co bić i miejmy nadzieję, że najmłodsi w pięknym stylu wprowadzą nas w weekend pełen żużla.

W PGE Ekstralidze nie będzie nudy

Dzień później oczy całej Polski będą zwrócone na Grudziądz, gdzie na fanów czeka pojedynek o pierwsze miejsce PGE Ekstraligi pomiędzy ZOOLeszcz GKM-em a Betard Spartą Wrocław. Poza tym w najwyższej klasie rozgrywkowej dojdzie także do starcia For Nature Solutions Apatora z Arged Malesą Ostrów. Nie zabraknie również emocji w niższych ligach. W Rawiczu w nowym klubie zadebiutuje Adam Skórnicki. W Rybniku ROW skrzyżuje rękawice z napędzonymi po inauguracji Trans MF Landshut Devils.

Niedziela wielkanocna to już prawdziwa uczta. Po tradycyjnym śniadaniu i krótkiej drzemce prawdziwy koneser żużla zajmie sobie telewizor od godziny 14:00 do co najmniej 22:00. 17 kwietnia czeka nas aż pięć spotkań oraz magazyn podsumowujący kolejkę PGE Ekstraligi. Szczególnie ciekawie zapowiadają się starcia w Lesznie oraz Lublinie. Fogo Unia ugości bowiem u siebie podrażnioną po porażce Moje Bermudy Stal. Motor podobnie, bo na obiekt przy Alejach Zygmuntowskich wpadnie równie głodny przełamania Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa.

Mało wrażeń? W poniedziałek odbędzie się jeszcze finał Złotego Kasku w Opolu. Cała plejada gwiazd na czele z Bartoszem Zmarzlikiem i Maciejem Janowskim zmierzy się o jedno z najcenniejszych trofeów w polskim żużlu. Pozostałych uczestników interesuje nie tyle samo zwycięstwo, a znalezienie się w TOP 4. To właśnie tylu zawodników uzyska przepustkę do tegorocznych eliminacji do cyklu Speedway Grand Prix 2023.

PIĄTEK:

Finał Srebrnego Kasku w Ostrowie, godz. 16:30, Motowizja

SOBOTA:

PGE Ekstraliga:

For Nature Solutions Apator Toruń - Arged Malesa Ostrów, godz. 18:00, Eleven Sports 1

ZOOLeszcz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław, godz. 20:30, Eleven Sports 1

eWinner 1. Liga:

ROW Rybnik - Trans MF Landshut Devils, godz. 16:30, Canal+ Online

2. Liga Żużlowa:

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - Texom Stal Rzeszów, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

NIEDZIELA:

PGE Ekstraliga:

Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów, godz. 16:30, Canal+ Sport 5

Motor Lublin - Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa, godz. 19:15, Canal+ Sport 5

Magazyn PGE Ekstraligi, godz. 21:30, Canal+ Sport 5

eWinner 1. Liga:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

Aforti Start Gniezno - Orzeł Łódź, godz. 14:00, Canal+ Online

PONIEDZIAŁEK:

Finał Złotego Kasku w Opolu, godz. 14:00, Canal+ Sport 5