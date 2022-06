Telewizyjny rozkład jazdy. Polacy powalczą o Euro

Już dziś na antenie Eleven Sports 1 otworzymy dziewiątą rundę zmagań w PGE Ekstralidze. O ile w pierwszym meczu można w ciemno założyć wysokie zwycięstwo Motoru Lublin z Arged Malesą Ostrów, o tyle w drugim spodziewamy się sportowych grzmotów (nie tych na niebie). Z racji tego, że ZOOLeszcz GKM Grudziądz wciąż ma szansę na awans do fazy play-off i to pomimo braku Nickiego Pedersena, zielona-energia.com Włókniarza o godzinie 20:30 czeka ciężka przeprawa. Za miejscowymi przemawiają dodatkowo liczby, ponieważ niecały rok temu to właśnie podopieczni Janusza Ślączki cieszyli się ze zwycięstwa nad częstochowianami. Zwycięstwa dającego im utrzymanie w elicie.

Polacy faworytami do awansu

W sobotę oczy kibiców będą raczej zwrócone na słoweńskie Krsko, gdzie dowiemy się kto dokładnie wystartuje w tegorocznym cyklu Tauron Speedway Euro Championship. W obsadzie znajduje się dwóch reprezentantów Polski i co najważniejsze każdy z nich ma wielkie szanse na znalezienie się w zaszczytnym gronie stałych uczestników zmagań. Dominik Kubera zachwyca w lidze, a Bartosz Smektała gdy ma swój dzień jest naprawdę ciężkim zawodnikiem do pokonania. Poza tym fani zobaczą również na przykład Derby Wielkopolski pomiędzy SpecHouse PSŻ-em Poznań i Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz.

Niedziela to z kolei powrót na tory PGE Ekstraligi i jej zaplecza. Zanim najlepsi z najlepszych założą kevlary swoich ekip, odpowiednio rozgrzeją nas zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz oraz Cellfast Wilków Krosno. O godzinie 16:30 w hicie najlepszej ligi świata Moje Bermudy Stal Gorzów podejmie Betard Spartę Wrocław. Z kolei po tym meczu czeka nas klasyk, czyli starcie For Nature Solutions Apatora Toruń z Fogo Unią Leszno. W obu tych pojedynkach walka toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale i także o punkt bonusowy.

Na zakończenie kilku intensywnych dni w poniedziałek Aforti Start Gniezno z nowym trenerem zmierzy się z ROW-em Rybnik.

PIĄTEK:

PGE Ekstraliga:

Motor Lublin - Arged Malesa Ostrów, godz. 18:00, Eleven Sports 1

ZOOLeszcz GKM Grudziądz - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa, godz. 20:30, Eleven Sports 1

SOBOTA:

Speedway Euro Championship:

SEC Challenge w Krsko, godz. 19:15, Motowizja

eWinner 1. Liga:

Stelmet Falubaz Zielona Góra - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź, godz. 16:30, Canal+ Sport 5

2. Liga Żużlowa:

SpecHouse PSŻ Poznań - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

NIEDZIELA:

PGE Ekstraliga:

Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław, godz. 16:30, Canal+ Sport 5

For Nature Solutions Apator Toruń - Fogo Unia Leszno, godz. 19:15, Canal+ Sport 5

Magazyn PGE Ekstraligi, godz. 21:30, Canal+ Sport 5

eWinner 1. Liga:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Cellfast Wilki Krosno, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Trans MF Landshut Devils, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

PONIEDZIAŁEK:

PGE Ekstraliga:

Magazyn PGE Ekstraligi, godz. 21:00, Eleven Sports 1

eWinner 1. Liga:

Aforti Start Gniezno - ROW Rybnik, godz. 18:00, Canal+ Sport 5