Telewizyjny rozkład jazdy. Oni wolnego nie dostali

Dlaczego w piątek? To właśnie wtedy o godzinie 19:00 zainaugurujemy SGP 2 czyli nic innego jak indywidualne mistrzostwa świata juniorów. Na liście startowej turnieju w czeskiej Pradze znalazło się aż pięciu biało-czerwonych, więc pomimo miernej na pierwszy rzut oka obsady, wielu kibiców wieczorkiem po ciężkim dniu w pracy zapewne zdecyduje się odpalić choć na moment Eurosport 2. Co ciekawe, na torze pojawi się także jedna kobieta. Dziką kartę na zawody otrzymała bowiem Niemka - Celina Liebmann, czyli najbardziej wyróżniająca się przedstawicielka płci pięknej w naszej kochanej dyscyplinie.

Skoro przystawka już za nami, to czas na główne danie weekendu, czyli sobotnie Grand Prix Czech. Po rundzie w Warszawie sytuacja w klasyfikacji generalnej robi się coraz ciekawsza, a Bartosz Zmarzlik nerwowo musi oglądać się za siebie. Bukmacherzy po zawieszeniu Rosjan przewidywali spacerek. Tymczasem w znakomitej formie zdają się być dwaj Duńczycy - Leon Madsen i Mikkel Michelsen. My Polacy wierzymy jednak, że jeszcze do walki o najcenniejszy medal włączy się na przykład Maciej Janowski.

Część soboty i cała niedziela to już tylko i wyłącznie zmagania ligowe. Na zapleczu PGE Ekstraligi powinny zachwycić nas starcia w Łodzi oraz Rybniku. Zwłaszcza ten drugi pojedynek można określić jako wisienkę na torcie, ponieważ do województwa śląskiego zawita niepokonany jak dotychczas Stelmet Falubaz Zielona Góra. Wbrew pozorom niezłe widowisko fani zobaczą w Bydgoszczy. Abramczyk Polonia prawdopodobnie rozjedzie się po Aforti Starcie, ale dobrych wyścigów z pewnością nie zabraknie. Niestety z racji pauzy w najlepszej lidze świata, w tym tygodniu obejdzie się bez magazynów w Canal+ Sport 5 i Eleven Sports.

Telewizyjny rozkład jazdy na najbliższe dni:

PIĄTEK:

SGP2 (indywidualne mistrzostwa świata juniorów):

1. runda w Pradze, godz. 19:00, Eurosport 2 i Player

SOBOTA:

Speedway Grand Prix:

Grand Prix Czech w Pradze, godz. 19:00, Player

eWinner 1. Liga:

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk, godz. 16:30, Canal+ Online

Cellfast Wilki Krosno - Trans MF Landshut Devils, godz. 16:30, Canal+ Sport 5

2. Liga Żużlowa:

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - Unia Tarnów, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

NIEDZIELA:

eWinner 1. Liga:

ROW Rybnik - Stelmet Falubaz Zielona Góra, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Aforti Start Gniezno, godz. 16:30, Canal+ Sport 5