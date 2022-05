Telewizyjny rozkład jazdy. Mecz o lidera już na dzień dobry

Piątek z PGE Ekstraligą rozpoczniemy od przystawki w postaci starcia Betard Sparty Wrocław z Arged Malesą Ostrów. Miejscowi może i są w kryzysie, jednak beniaminek jak do tej pory nie zbliżył się w ani jednym meczu do granicy czterdziestu punktów. Jakby tego było mało, pod ogromnym znakiem zapytania stoi występ ich dwóch podstawowych zawodników - Matiasa Nielsena oraz młodzieżowca - Jakuba Krawczyka. Na pocieszenie napiszemy, że po tym spotkaniu kibiców czeka jeden z hitów piątej kolejki, czyli pojedynek Motoru Lublin z Fogo Unią Leszno. I jedni i drudzy nie doznali jeszcze w tym roku porażki, a dramaturgii dodaje fakt, iż zwycięzca zasiądzie na fotelu lidera najlepszej ligi świata.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Czy jest nadzieja dla Apatora? WIDEO INTERIA.TV

Sobota to z kolei dzień międzynarodowych eliminacji do SEC i indywidualnych mistrzostw świata juniorów, więc w telewizji w domach kibiców poleci wtedy coś innego niż jazda w kółko. Speedway do łask wróci w niedzielę. Najpierw zobaczymy serię spotkań pierwszoligowych, w tym to ciekawie zapowiadające się w Łodzi, gdzie H. Skrzydlewska Orzeł podejmie Stelmet Falubaz. Potem zaś do gry ponownie wkroczy PGE Ekstraliga. Na początek Moje Bermudy Stal Gorzów skrzyżuje rękawice z zielona-energia.com Włókniarzem, a następnie przeniesiemy się do Grudziądza na Derby Pomorza i Kujaw. Kolejkę podsumują tradycyjne magazyny w Canal+ i Eleven Sports.

PIĄTEK:

PGE Ekstraliga:

Betard Sparta Wrocław - Arged Malesa Ostrów, godz. 18:00, Eleven Sports 1

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno, godz. 20:30, Eleven Sports 1

NIEDZIELA:

PGE Ekstraliga:

Moje Bermudy Stal Gorzów - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa, godz. 16:30, Canal+ Sport 5

ZOOLeszcz GKM Grudziądz - For Nature Solutions Apator Toruń, godz. 19:15, Canal+ Sport 5

Magazyn PGE Ekstraligi, godz. 21:30, Canal+ Sport 5

eWinner 1. Liga:

Orzeł Łódź - Stelmet Falubaz Zielona Góra, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

ROW Rybnik - Aforti Start Gniezno, godz. 14:00, Canal+ Online

PONIEDZIAŁEK:

Magazyn PGE Ekstraligi, godz. 21:00, Eleven Sports 1