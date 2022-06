Telewizyjny rozkład jazdy. Gorzów światową stolicą żużla

Intensywne trzy dni z czarnym sportem rozpoczniemy w piątek w Ostrowie, gdzie Arged Malesa zmierzy się z Betard Spartą. Pomimo tego, że gospodarze w tym sezonie nie zdobyli jak na razie ani jednego punktu, to nie należy spisywać ich na straty. Chris Holder i spółka już w pojedynku z Moje Bermudy Stalą udowodnili, iż stać ich na walkę nawet z topowymi ekipami. Wrocławianie mają też dodatkowo swoje problemy. Siebie z najbliższych lat nie przypomina na przykład Tai Woffinden, a Gleb Czugunow nadal jest obolały po kraksie w towarzyskim turnieju zorganizowanym przez Brytyjczyka. Jakby było mało emocji, jeszcze tego samego dnia odbędą się Derby Pomorza pomiędzy For Nature Solutions Apatorem i ZOOLeszcz GKM-em. Oba starcia pokaże stacja Eleven Sports 1.

Bartosz Zmarzlik wraca do domu

Główne danie weekendu? Zdecydowanie sobota i kolejna runda Speedway Grand Prix. Tym razem najlepsza piętnastka globu zawita do królestwa Bartosza Zmarzlika, czyli do Gorzowa. Polski lider klasyfikacji generalnej z pewnością będzie chciał wykorzystać ten fakt i jeszcze bardziej umocnić się na prowadzeniu w rankingu. Nie czeka go jednak łatwa przeprawa. Ostatni turniej na stadionie imienia Edwarda Jancarza padł bowiem łupem Fredrika Lindgrena. Szwed w tym roku również pokazuje się z dobrej strony i tanio skóry nie sprzeda. Transmisja w TTV i w Playerze po wykupieniu pakietu Eurosport Extra. Turniej poprzedzą kwalifikacje o godzinie 13:00.

Bardzo szybko, bo w niedzielę powrócimy do ligowej rzeczywistości. Przystawkę zaserwują nam pierwszoligowcy z Rybnika, Bydgoszczy, Gdańska oraz Zielonej Góry. Potem zaś do gry wkroczy PGE Ekstraliga. Kamery Canal+ Sport 5 najpierw zawitają na ciekawie zapowiadający się pojedynek do Leszna. Następnie antenę przejmą reprezentanci zielona-energia.com Włókniarza oraz Moje Bermudy Stali. Na deserek tradycyjny magazyn najlepszej ligi świata. Podsumowanie kolejki w Eleven Sports 1 odbędzie się w poniedziałek o godzinie 20:00.

PIĄTEK:

PGE Ekstraliga:

Arged Malesa Ostrów - Betard Sparta Wrocław, godz. 18:00, Eleven Sports 1

For Nature Solutions Apator Toruń - ZOOLeszcz GKM Grudziądz, godz. 20:30, Eleven Sports 1

SOBOTA:

Speedway Grand Prix:

Kwalifikacje do Grand Prix Polski, godz. 13:00, Player

Grand Prix Polski w Gorzowie, godz. 13:00, Player oraz TTV

eWinner 1. Liga:

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Cellfast Wilki Krosno, godz. 16:30, Canal+ Sport 5

Trans MF Landshut Devils - Aforti Start Gniezno, godz. 16:30, Canal+ Online

2. Liga Żużlowa:

OK Bedmet Kolejarz Opole - SpecHouse PSŻ Poznań, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

NIEDZIELA:

PGE Ekstraliga:

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin, godz. 16:30, Canal+ Sport 5

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów, godz. 19:15, Canal+ Sport 5

Magazyn PGE Ekstraligi, godz. 21:30, Canal+ Sport 5

eWinner 1. Liga:

ROW Rybnik - Abramczyk Polonia Bydgoszcz, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Stelmet Falubaz Zielona Góra, godz. 14:00, Canal+ Online

PONIEDZIAŁEK:

Magazyn PGE Ekstraligi, godz. 20:00, Eleven Sports 1