Telefon z przyszłości. Filmik Zmarzlika robi furorę w sieci

Zmarzlik opowiada swoją historię złotego medalu w 2024

Kończy się wielkim wybuchem, z którego wyłania się ... Zmarzlik z piątym tytułem

Tytuły książek pokazują, co jest dla Zmarzlika ważne

Jest też zdjęcie małego Zmarzlika, no i trzy książki ustawione grzbietem do widza, tak żeby było widać tytuły. Mamy tam trzy pozycje: Silniki i ich żywotność, GOAT jak nim zostać i Sztuka Wojny. Do tego by zostać GOAT (The Greatest of All Time - najlepszy w historii) Zmarzlikowi brakuje już coraz mniej. Właśnie zrównał się w liczbie tytułów z Ove Fundinem. Teraz goni Ivana Maugera i Tony’ego Rickardssona, którzy mają po sześć złotych krążków.