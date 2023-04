Telefon od szejka. Dostaną wielką kasę z banku 

Telefon od pośrednika instytucji z Dubaju

Telefon był przed świętami, a Cegielski właśnie dopieszcza ofertę. - Takie rzeczy działają na wyobraźnię. Ja byłem na tyle zaskoczony i zdziwiony, że bardzo długo dopytywałem, skąd to całe zainteresowanie. Okazało się, że mój rozmówca w ogóle nie zna Janusza Kołodzieja. Po prostu dostał zlecenie. Przyznał, że coś musiało przykuć uwagę tej instytucji, ale nie miał pojęcia co. Wypytywał natomiast o to, czy w żużlu funkcjonują inne instytucje bankowe. Wiem tylko o PKO BP w Motorze Lublin - przyznaje Cegielski.

Na hasło szejk miliony przelatują przed oczami

Jeśli Kołodziej dopnie kontrakt reklamowy z firmą z Dubaju, to zrobi coś, czego jeszcze w żużlu nie było. Kilka lat temu o szejku oferującym miliony mówił Emil Sajfutdinow, ale do transakcji nie doszło. Sajfutdinow poleciał na spotkanie w Mediolanie, ale tam okazało się, że musi wpłacić 100 tysięcy dolarów prowizji przed podpisaniem umowy. Nawet był skłonny to zrobić, ale kolejne rozmowy pokazały, że ma do czynienia z naciągaczem.