Tej opcji na stole nie będzie. „Bałbym się. Nie chcę dramatów”

Komplikuje się sprawa pozyskania seniora z ZOOleszcz GKM-u

Jak sprawy z Tarasienko się ułożą, to wtedy wolny będzie najpewniej Mateusz Szczepaniak. W związku z tym co napisaliśmy wcześniej, na niego Wybrzeże musiałoby poczekać. Tego jednak nie chce. Rok temu Wybrzeże zaczynało bez jednego zawodnika (luka w składzie po wykluczeniu Rosjanina Wiktora Kułakowa) i fatalnie rozpoczęło sezon. Dlatego teraz od początku ma być pełny skład.

Kościuch, Miesiąc lub Holta. Takie są opcje

- Rozglądamy się w gronie tych, co mają kontrakty warszawskie. Co do Adriana, to nie chciałbym ponosić ryzyka. Bałbym się go zatrudnić po tym, co stało się przed rokiem. Nie chciałbym dramatów związanych ze zdrowiem i całej tej atmosfery, jaka mogłaby się wytworzyć wokół klubu, gdyby znowu coś się stało - wyjaśnia Jóźwiak.