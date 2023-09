Tej ligi nie wygrywają najlepsi. Obrazki z podium mówią same za siebie

Nie chcemy w żaden sposób umniejszać sukcesu Platinum Motoru Lublin czy For Nature Solutions Apatora Toruń, ale gdyby nie kontuzje, to Apator mógł w ogóle nie stanąć na podium, a Motor miałby ze Spartą ciężką przeprawę. I kto wie, jakby się ona zakończyła. Mówi się, że żużlowej PGE Ekstraligi nie wygrywają najlepsi, ale zdrowi. Ci, którzy dojadą do końca w jednym kawałku. Tymczasem widok zawodników Sparty na podium wzbudzał litość.