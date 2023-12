Falubaz, GKM i Unia pragną utrzymania. A może i nawet czegoś ekstra

Piotrowi Protasiewiczowi, jak i pozostałych siedmiu klubom, życzyć chcę utrzymania. Fajnie, że dyrektor Falubazu tak sprawnie odnalazł się na transferowej giełdzie, bo nie mam wątpliwości, że zielonogórzanie chłopcem do bicia nie będą i przy odrobinie szczęścia są w stanie włączyć się do walki o utrzymanie. Życzę sezonu bez kontuzji i tego, aby Piotr Pawlicki odnalazł dawny blask. Trzymam kciuki za Rasmusa Jensena, aby okazał się odkryciem ligi. I za Jana Kvecha, aby starty w elicie i Grand Prix nie przytłoczyły go nadmiernie.