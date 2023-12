Tego potrzebuje Falubaz, żeby się utrzymać. Inaczej zleci z hukiem [FELIETON]

Bez tej odrobiny magii, to się Falubazowi nie uda

Polityka w końcu zawsze wychodziła Falubazowi bokiem

Kibicom Falubazowi pozostaje teraz wiara w to, że ten mariaż sportu z polityką nie zakończy się źle, choć historii uczy, że to nie jest dobre połączenie. Rozczarowanie Morawskiego żużlem i Falubazem zaczęło się, gdy jego ugrupowanie nie weszło do Sejmu RP. Przed głosowaniem wszystko się układało. Falubaz wygrał ostatni mecz z ROW-em Rybnik 66:24 i zgarnął tytuł. Miało być 66, bo taki numer miała lista Morawskiego. Jednak ci sami kibice, którzy tak chętnie śpiewali "We are the Cmampions" na meczu z ROW-em nie poszli do urn. Wtedy Morawski zobaczył, że to, co robi, że gwiazdy, które sprowadza na stadion, że to wszystko nie ma przełożenia. Część jego zapału gdzieś uciekła. Potem doszły inne kłopoty. W końcu Falubaz Morawskiego upadł, a w 1994 spadł do niższej ligi.