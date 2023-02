Tego potrzebuje Ekstraliga. To będzie rewolucja

Od sezonu 2026 PGE Ekstraliga może zostać powiększona z 8 do 10 drużyn. Prezesi już teraz mówią, że to za mało, że trzeba więcej drużyn, żeby ligą zainteresowali się sponsorzy i żeby dostać nawet i 100 milionów rocznie z telewizji (teraz jest 60 milionów). – Dwanaście drużyn to optymalne rozwiązanie. Rozmawiałem ostatnio o tym z prezesem Włókniarza. On mnie przekonał, że to może być to – mówi były trener kadry narodowej Marek Cieślak.